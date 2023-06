Nella serata di sabato 24 giugno a Campovolo (Emilia Romagna) si è tenuto il grande concerto a sostegno della popolazione romagnola colpita dall’alluvione dello scorso maggio. Tanti gli artisti che si sono alternati sul palco dell’Italia Loves Romagna, come Andrea Bocelli, Salmo, Zucchero e ancora Elodie, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi e Laura Pausini. Tra questi anche il gruppo dei Negramaro, che ha visto il loro frontman inciampare in quella che è stata bollata come una gaffe. Ma cosa è successo? Giuliano Sangiorni, appena messo piede sullo stage, ha incitato la folla ad urlare per far sentire il proprio calore agli alluvionati: “Fate sentire tutto il vostro amore alle Marche, anche a casa!”, ha gridato.

Frase, però, che non è passata inosservata e ha portato il web ad una lapidaria critica. Infatti, su Tweeter gli utenti hanno fatto notare che le zone colpite non si trovano nelle Marche, bensì in Emilia Romagna. In realtà, andando a scavare, Giuliano non ha commesso davvero un errore. Sebbene, infatti, ad esser stati colpiti dal maltempo sono stati principalmente i paesi della Romagna, a fine maggio lo stato d’emergenza era stato esteso anche ad alcuni comuni delle Marche, come Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate e Pesaro.