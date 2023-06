In occasione dei 40 anni dal rapimento di Emanuela Orlandi, un corteo di circa 200 persone, con alla testa il fratello Pietro, si è diretto verso Piazza San Pietro per l’Angelus. Il gruppo è arrivato in piazza con foto e striscioni e Papa Francesco ha ricordato Emanuela e la sua famiglia durante il suo discorso. “Il nome di Emanuela Orlandi lo ha detto per intero e ha fatto riferimento a mia madre. Pregare per Emanuela significa che bisogna fare qualcosa. Ho sentito quella vicinanza che era mancata in questi 40 anni” ha detto Pietro Orlandi