“Se mi sono sentito messo da parte dopo ‘Non amarmi‘ e ‘Passerà‘? Non posso esattamente sapere cosa sia successo”. Parole di Aleandro Baldi che ha vinto due volte il Festival di Sanremo, la prima con un pezzo cult, “Non amarmi” insieme a Francesca Alotta e poi, categoria big, con “Passerà”. Erano i primi anni ’90 e da allora la carriera di Baldi ha subito uno stop che lui stesso ha provato a spiegare intervenendo nella trasmissione radiofonica I Lunatici: “A livello alto si dice che quando è emerso Bocelli due non vedenti non potevano stare sulla breccia. Avevo scritto anche una canzone in merito a questo… Se uno ha un giocattolo o una macchinina dello stesso colore o uguale, prende la nuova e butta la vecchia”. E come ha reagito il cantautore? “Non ho mai rischiato di perdere la testa, perché avevo sempre pensato che il successo fosse un qualche cosa di transitorio. Che oggi ci poteva essere e domani no. Il successo non è tutto di una persona. Non è tutto nella vita. Io preferisco avere meno successo ma fare canzoni che voglio scrivere”.