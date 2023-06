Lutto in casa Tarducci. Sia il rapper Fabri Fibra (Fabrizio) che il fratello cantautore Nesli (Francesco) e la sorella Federica (che nulla ha a che fare con il mondo dello Spettacolo) hanno salutato il padre Ivaldo, scomparso all’età di 96 anni. Nesli ha pubblicato sui suoi social una foto col papà accompagnata da poche righe piene di affetto: “Ti voglio Bene! Ciao Pà… buon viaggio”. Il sindaco Massimo Olivetti – come riporta Anconatoday.it – ha voluto ricordare Ivaldo, noto commerciante in città e proprietario di un famoso negozio di abbigliamento in centro: “Credo che quasi tutti i cittadini senigalliesi della mia generazione abbiano acquistato almeno una volta una capo di abbigliamento da Tarducci. Con la scomparsa di Ivaldo perdiamo un concittadino che ha investito nella piccola impresa contribuendo allo sviluppo economico della nostra città. Un abbraccio affettuoso ai suoi familiari”.

Com’è noto il rapporto tra Fabri Fibra e Nesli si sono interrotti dal 2006. Dieci anni dopo, nel 2016, Nesli ha dichiarato a Vanity Fair: “Mio fratello è stata un’ombra gigantesca. Badi, io lui non lo odiavo, ho imparato a odiarlo. Non parlarsi per una rottura, in famiglia, è un’anomalia. Figurarsi nella nostra, dove facevamo pure lo stesso pubblico lavoro (…) un ingrato. Saremmo potuti essere una bellissima storia italiana”. I due non si sono più riavvicinati. Nesli continua ad avere ottimi rapporti con la sorella Federica, titolare di un negozio di tolettatura per animali.