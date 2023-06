Luis Sal ha spiegato i motivi del suo addio al podcast Muschio Selvaggio. Fedez ha risposto a Luis Sal spiegando la sua verità. Ora arriva anche la versione della pagina Instagram The Pipol Gossip che colloca la fine del rapporto di amicizia e anche di collaborazione lavorativa tra il rapper e il creator in un momento preciso: “Dopo la clamorosa rottura mediatica, noi abbiamo scoperto che i primi dissapori sono nati quando Luis si è rifiutato di accettare di entrare in Doom, la società di talenti di Fedez che gestisce nomi come Andrea Damante o Awed ex naufrago. Il no di Sal è stato l’inizio della fine”, si legge in un post sulla pagina Instagram del portale di gossip. Il riferimento è all’agenzia della quale fa parte Fedez e che si occupa di management e promozioni di artisti, sportivi, influencer. Chissà… Intanto tra i due la storia sembra chiusa, almeno a livello pubblico.