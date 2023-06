Il padre costruisce un impero facendo spogliare ragazze, il figlio si spoglia su Onlyfans per comprare costosi Pokemon. La differenza generazionale è servita. La sostanza maliziosa e porcellona da una parte (Hugh Hefner, il fondatore di Playboy), la vacuità narcisistica esponenziale dall’altra (Marston, erede dell’impero di papà Hugh). Il 33enne amante e collezionista di carte Pokemon ha voluto farsi un gruzzoletto, nonostante il patrimonio milionario, per ottenere le preziose cartine con Pikachu (si narra che alcune valgano anche decine di migliaia di dollari).

Insomma, niente più raccolta della frutta alle 5 del mattino nei vigneti californiani, servizio di caffè e burger in un drugstore del MidWest o lustrascarpe con sputazzo alla stazione di Chicago. Oggi la paghetta i miliardari la mettono insieme su Onlyfans. Solo che il caso, come dire, si complica. Perché non è che Marston su Onlyfans chiacchiera con gli utenti e suggerisce ricette sulla torta di mele. No, il ragazzo prorompe in un’antologica del porno gay che sta facendo imbestialire la consorte, Anna Lambropoulos, oltre che farle venire qualche dubbio sulla tenuta della loro coppia etero. Marston non ha del resto mai tenuto nascosto la sua bisessualità, ma gli spettacolini su Onlyfans non sembrano essere proprio garanzia di sicurezza per una coppia di sposini. Litigi a non finire in casa Hefner, insomma, che non sembrano spegnersi all’orizzonte.