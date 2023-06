Il live-action de La Sirenetta è stato uno dei film più chiacchierati del 2023. Le controversie, tutte legate ai cambiamenti rispetto al cartone animato del 1989, hanno fatto sì che soprattutto sui social se ne parlasse per mesi. Con l’uscita da record nelle sale cinematografiche, l’Ariel dell’attrice Halle Bailey è riuscita a far condividere quasi a tutta la critica reazioni molto positive per l’interpretazione e per la splendida voce. E oltre a “essere diventata” una bambola e la protagonista di alcuni libri per bambini adesso arriva anche una serie animata. Secondo la rivista Variety, la Disney ha già dato il via libera alla produzione. La notizia arriva nella giornata del 14 giugno dal Festival dell’Animazione di Annecy 2023, attualmente in corso (11-17 giugno). La serie sarà trasmessa sul canale Disney Junior, probabilmente già dal prossimo anno. Come per altri programmi per l’infanzia, la serie vedrà una piccola Ariel esplorare ciò che la circonda. Ovviamente non sarà da sola, a farle compagnia nelle avventure ci saranno i suoi amici: Flounder e Sebastian. Ma anche altri personaggi iconici saranno presenti come Re Tritone e Ursula, eppure non mancheranno anche delle new entry. La rivista, però, si sofferma su una novità. Durante le scoperte, la coda di Ariel cambierà colore a seconda delle emozioni. Aspetto che sarà probabilmente inserito nella serie in chiave didattica.

“Mentre sviluppavamo Ariel per Disney Junior, sapevamo di voler creare un’atmosfera vibrante e magica che mettesse in mostra l’immaginazione della nostra giovane Ariel che, come il nostro pubblico in età prescolare, è grande come il mare”, ha aggiunto Alyssa Sapire, vicepresidente senior per lo sviluppo, le serie e la strategia di Disney Junior. L’uscita è vicina e ormai già ufficiale e la sinossi ufficiale della serie è già stata pubblicata: “Piena di fascino, grandi idee e una voce potente, la Ariel di Disney Junior si sta facendo strada, imparando a scoprire e apprezzare il mondo che la circonda e a usare la sua voce per ispirare gli altri”. Quindi, per vederla sul piccolo schermo occorrerà pazientare ancora un po’. Immediate sono state le reazioni di critica. Ai più, infatti, continua a non piacere l’idea di non rivedere più la ‘vecchia’ Ariel. Bisogna ricordare che il prodotto è rivolto ai più piccini che stanno conoscendo il mondo delle creature del mare proprio grazie alla ‘nuova’ sirenetta.