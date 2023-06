In Duomo a Milano per l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi sono tanti i volti della tv e dello spettacolo. Maria De Filippi siede nelle prime file accanto a Silvia Toffanin, compagna di Pier Silvio Berlusconi e mamma dei nipoti dell’ex premier Lorenzo e Sofia. In chiesa anche Gerry Scotti, visibilmente commosso, Lorella Cuccarini, Massimo Boldi e Flavio Briatore ma la lista potrebbe continuare con molti volti dello spettacolo. “È un dovere essere qui, era un amico e una persona eccezionale… Se è stato l’ultimo monarca? Speriamo che ce ne saranno altri, non parlo di me ma di altre persone. Perché l’Italia deve andare avanti, ma sicuramente è stato un player importante. È quello che ha voluto il nostro rientro in Italia e di questo gli sono molto grato. Quello che ha detto, ha fatto, e questo è molto raro oggi”, ha detto Emanuele Filiberto entrando in Duomo. E molti anche gli ex giocatori del Milan tra i quali Zvonimir Boba, Demetrio Albertini e Franco Baresi. C’è anche l’ex ct del Milan Arrigo Sacchi. E la famiglia di Silvio Berlusconi aveva pensato ad un breve saluto che sarebbe stato letto durante la cerimonia dalla primogenita Marina, ma la prassi consolidata per questo tipo di funzioni presso il Duomo di Milano esclude questa possibilità. Fonti vicine alla famiglia lo hanno confermato all’Adnkronos.