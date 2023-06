Levante e le critiche al suo colore di capelli a dimostrazione di quanto poco si sia capito sulla libertà di espressione social. Proprio la cantante aveva raccontato al talk Programma di FQMagazine di come persino una passante, in strada, si sia sentita in diritto di dire la sua (Programma di FqMagazine). Ora Levante fa sapere a tutti di aver abbandonato il colore biondo che aveva fatto tanto scalpore. Come? Con un reel ironico per il lancio del nuovo singolo Canzone d’estate che uscirà il 23 giugno. Il video comincia mostrando la cantante addormentata quando improvvisamente inizia a sognare e appaiono ad intermittenza numerosi personaggi tv (tra cui Fiorello e Amadeus) che parlano proprio dei suoi capelli. La clip termina con il risveglio di Levante, questa volta mora (il suo colore naturale), che afferma: “Ho avuto un incubo, ho sognato che ero bionda ed era un disastro“. Immediate le reazioni dei suoi fan che alla vista dell’originale promozione hanno reagito con entusiasmo: “Il lancio migliore mai visto per una canzone”, scrive un utente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L E V A N T E (@levanteofficial)