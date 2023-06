Per i nonni i nipoti sono “pezzi di cuore” e per questo la loro gioia più immensa è vederli felici. E il desiderio di questa nonna, protagonista di una delle tante storie raccontate su Reddit e rilanciate dai tabloid britannici, è quello di poter assistere al matrimonio del nipote prediletto, in quello che dovrebbe essere il giorno più bello della sua vita. Peccato che la sposa non sia dello stesso parere e non voglia invitare la 98enne al ricevimento. Così, la futura sposina, determinata nella sua scelta, ha chiesto consiglio sulla piattaforma: “Ho 28 anni e il mio fidanzato 30, ci sposeremo il mese prossimo. Sta andando tutto alla grande, ma abbiamo litigato seriamente sull’invitare sua nonna al nostro matrimonio. Abbiamo concordato di non invitare bambini poiché vogliamo che il ricevimento sia una grande festa per amici e familiari adulti, con balli, musica ad alto volume e un open bar. Tuttavia, esattamente per le stesse ragioni per cui non vogliamo bambini, non voglio nemmeno la sua anziana nonna al nostro matrimonio. Ho detto che può venire alla cerimonia ma non al ricevimento. Sarà estremamente rumoroso e voglio che ci sia un’atmosfera di festa, e lei si sentirebbe estremamente fuori posto. Specifico che nessuno dei miei nonni è ancora vivo e per lui è l’ultima nonna ancora in vita”.

Poi continua: “Questo ha causato un enorme litigio, dal momento che ha detto di aver sempre sognato di essere al matrimonio di suo nipote (è il suo nipote maggiore e probabilmente non arriverà al prossimo matrimonio di famiglia). Ecco perché ho detto che è più che benvenuta alla cerimonia, ma sarà troppo fuori posto al ricevimento. Sia lei che lui insistono sul fatto che starà bene e vuole andare alla festa. Ma so solo che ci porterà inevitabilmente ad avere a che fare con lei e prenderci cura di lei, e voglio solo ubriacarmi e scatenarmi con i miei amici. Ora è davvero arrabbiata e non mi parla, e anche il mio fidanzato è arrabbiato. Penso di avere il diritto di fare questa richiesta, dopotutto sono la sposa”.

Il racconto ha raccolto migliaia di commenti e, come era inevitabile, non è mancato chi l’ha definita “egoista”. “Non è una bambina e non dovrai prenderti cura di lei. Onestamente questo mi basterebbe per annullare il matrimonio”, sostiene duramente un’utente. E poi ancora: “L’amore della tua vita sta dicendo che per lui è importante. Sai che per qualcuno a cui lui tiene molto è importante. E stai mettendo un’ubriacatura davanti a questo? È un’adulta da più a lungo di quanto tu sia stata viva – sono abbastanza sicuro che possa gestire qualsiasi stanchezza e rumore come desidera”.