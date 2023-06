“Scandali”. Dall’Europa agli Stati Uniti fino all’Oriente la notizia della morte di Silvio Berlusconi apre i siti di informazione di tutto il mondo. E sui siti di tutto il mondo quella parola torna ricorrente. Da Al Jazeera a Arab News, da Le Monde al El Pais, da Indian Times al Financial Time, da Deutsche Welle al Jerusalem Post, al Japan Times, la breaking news della scomparsa dell’ex Cavaliere campeggia. Alcuni, come il francese Le Figaro, la britannica Bbc, l’americana Abc, il nipponico, Yomiuri Shinbun e Al Arabyia battono la notizia di cronaca mentre altri come lo spagnolo ‘El Pais‘ o il tedesco ‘Der Spiegel’ “tagliano” la notizia su come Berlusconi abbia “segnato” l’Italia del XXI secolo sia dal punto di vista politico che da quello imprenditoriale e sportivo. Grande enfasi alla notizia su tutte le agenzie russe, dalla Tass a Ria Novosti, e anche su quelle ucraine come Unian.

“Silvio Berlusconi, l’ex primo ministro italiano che è sopravvissuto a scandali sessuali e accuse di corruzione, è morto all’età di 86 anni”, scrive la Bbc. Negli Stati Uniti la Cnn scrive: “Silvio Berlusconi, l’esuberante miliardario ed ex primo ministro italiano che una volta si definì ‘il Gesù Cristo della politica’, è morto in un ospedale di Milano all’età di 86 anni”. “Silvio Berlusconi, magnate dei media che ha dominato per anni la politica italiana, è morto. Una figura controversa in Italia, è stato oggetto di scherno all’estero per le sue battute oscene, gli scandali sessuali e la sovrapposizione di interessi politici e commerciali”, scrive il Wall Street Journal. “E’ morto uno showman che ha ribaltato la politica italiana. Ha introdotto il sesso e il glamour nella tv italiana e poi ha portato la stessa formula in politica, dominando il Paese e la sua cultura per più di 20 anni“, è il ricordo del New York Times.

Dagli Stati Uniti all’Europa, dove l’edizione online del settimanale tedesco Der Spiegel racconta l’ex capo di governo come “la più pericolosa hit italiana” che “ha plasmato la politica per decenni, ha creato un impero economico e ha causato scandali in serie”. Ancora più dura la Sueddeutsche Zeitung che saluta Berlusconi come “Incantatore di masse”. Mentre per la Bild l’ex Cavaliere è “stato più del bunga bunga”. “Berlusconi – scrive invece il Guardian – è stato uno dei politici più appariscenti d’Italia, facendo un ritorno politico nel 2017 nonostante una carriera contaminata da scandali sessuali, innumerevoli accuse di corruzione e una condanna per frode fiscale”. “Silvio Berlusconi, figura di spicco della destra italiana, è morto. Il Cavaliere, tre volte alla guida del governo italiano, imprenditore dei media, a lungo proprietario del Milan, ha visto la sua carriera segnata da una serie di scandali pubblici e privati”, scrive ancora il francese Le Monde.

La morte del Cavaliere apre le prime pagine online anche di tutti i principali media iberici. “Muore l’ex primo ministro Silvio Berlusconi a 86 anni”, recita il titolo scelto per l’homepage dal quotidiano El Mundo. Simile il flash lanciato dal canale di news 24 ore di Rtve, la radio-televisione pubblica spagnola: “Muore a 86 anni Silvio Berlusconi, ex primo ministro italiano“. “Tre volte presidente del Consiglio, proprietario di Mediaset ed ex presidente del Milan, l’imprenditore 86enne ha costruito la storia dell’Italia moderna”, si legge su El Pais. La morte dell’ex premier è diventata una breaking news pure sui media statali cinesi, a partire dal Quotidiano del Popolo (la voce del Partito comunista cinese) fino all’agenzia statale Xinhua e al network statale Cgtn. Il Global Times, il tabloid del Quotidiano del Popolo, ha ricordato che Berlusconi, al quale era stata diagnosticata la leucemia mielomonocitica cronica, è stato primo ministro tre volte, il più longevo in Italia dalla Seconda guerra mondiale. “Silvio Berlusconi, l’ex primo ministro italiano, è morto a 86 anni. L’uomo d’affari miliardario ha trasformato il panorama politico italiano, spesso sopravvivendo a scandali legali e sessuali“, nota infine Al Jazeera.