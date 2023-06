A finire nel mirino degli haters, questa volta è stata Ariete. Dopo aver pubblicato un breve video su TikTok la cantante è stata attaccata per le sue forme: “Ma che hanno passato le tette di Ariete?”, ha scritto una ragazza su Twitter pubblicando uno screen del filmato. Tutto è nato a causa di una ripresa ironica e divertente in cui l’artista, in canottiera bianca e senza reggiseno, si muove a ritmo di musica. La risposta alle critiche non è tardata ad arrivare e la 21enne romana, idolo della Gen Z, ha voluto raccontare la vicenda in alcune storie Instagram. “A me non frega un ca**o di niente, sono molto menefreghista e mi vivo la vita come capita anche se la mia posizione ‘sociale’ alle volte dovrebbe mostrarsi differente, più sistemata, più femminile, senza cappello, senza sigarette in bocca, sempre pronta a dire le cose giuste durante interviste o altro. Ecco, non mi interessa nulla di tutto ciò, mi diverto, sto bene con me stessa, faccio quello che voglio – ha esordito –. Ora, in un Paese democratico si può fare ciò che si vuole, certo, ma in due modi: scegliendo di rispettare gli altri o di non farlo”.

L’artista ha spiegato di usare i propri social per divertirsi, come la maggior parte dei suoi coetanei: “Io utilizzo i social per ridere, poca promo, poche ca**ate, li utilizzo al 90% solo perché ho 21 anni come la maggior parte di voi e utilizzo TikTok al 99% per postare video di ciò che indosso, mi piace farlo ecco”. Poi, ha dato la sua opinione sul commento dell’utente, una ragazza di nome Chiara “rimasta folgorata da un paio di tette piccole sotto una canottiera”. Ariete ha infatti sottolineato che, se le accuse fossero state rivolte a un’altra ragazza, magari sarebbe stata male per diverso tempo: “Io non so chi vi educhi, non lo so chi frequentate, non lo so che ve magnate a colazione, ma la dovete smettere. Questa è solo l’ennesima prova del fatto che sensibilizzazione è solo una parola, che non stiamo andando da nessuna parte, che le donne continueranno a parlare male di altre donne e che tutti parleranno sempre male di tutti – le sue parole –. Io, Arianna, con me stessa sto benissimo. Mi vedo bene e mi piaccio. Se al posto di questa Arianna menefreghista, ironica, leggera, ci fosse stata un’Arianna insicura, con problemi di ansia e accettazione, mia carissima Chiara, sappi che sarei stata male per settimane, mesi”.

Infine, la cantante ha voluto lanciare un messaggio di supporto e vicinanza a tutti coloro che, come lei, sono vittime di discriminazioni: “Questo discorso lo faccio per me (…) e lo faccio per tutte le ragazze e i ragazzi che mi seguono. Un po’ per sensibilizzare e un po’ per far capire che gente del genere esiste ancora ed esisterà, e se subite discriminazioni di qualsiasi tipo, io vi sono vicinissima. Siete belli tutti. Sono qui per ricordarvelo”.