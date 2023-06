Da quando è uscito ‘quel video’ di Damiano dei Maneskin, non si parla d’altro. Insomma, la notizia ormai nota a tutti è che il frontman della band romana e la fidanzata Giorgia Soleri non sono più una coppia. Neanche “allargata”, come ha spiegato lei dopo che il filmato era diventato virale. Una replica pungente e che si è fatta attendere non poco. Per diverse ore, infatti, Soleri si era chiusa nel silenzio più assoluto, concentrandosi solo sul lavoro e sulla nuova collection. Ma poi qualcosa è cambiato. E anche di recente, via Instagram story, ha pubblicato uno scatto che, secondo alcuni, si riferirebbe chiaramente alla situazione complicata con l’ormai ex Damiano. Di cosa si tratta? Procediamo con ordine. Come riportato da Leggo, sabato 10 giugno l’influencer si trovava in viaggio verso la Capitale, per partecipare al Roma Pride. Tra i tanti contenuti pubblicati anche uno “sospetto”, ovvero il selfie con una maglietta e la seguente frase stampata sopra: “Che vita di mer*a“. Non è difficile ricondurre il pensiero proprio alla rottura con Damiano anche se, ovviamente, sono solo pensieri che non trovano alcuna conferma (né smentita) da parte della diretta interessata.

Certamente non devono essere giorni facili per lei che, in quella storia, ci aveva messo tutta se stessa. Una relazione nata nel 2017, sebbene in realtà i due si conoscessero già da prima. Per diverso tempo l’avevano tenuta nascosta ma poi, montata la popolarità del cantante, decisero di uscire allo scoperto. Fu lui a pubblicare uno scatto e da quel momento nulla è stato più come prima. Inevitabilmente, infatti, Giorgia Soleri è diventata una protagonista della cronaca rosa, con follower e popolarità in progressivo aumento. Foto insieme – talvolta piccanti – ma anche importanti battaglie da condividere e piccoli-grandi traguardi raggiunti insieme. La storia tra Giorgia e Damiano era di quelle che faceva sognare ma, come tutte le favole, è dovuta finire. Adesso gli occhi sono puntati non solo sugli ormai ex fidanzati ma anche sulla presunta nuova fiamma di lui. Sì, proprio la giovane donna che si scambiava baci appassionati con il cantante. Pare che si tratti di Martina Taglienti, una ragazza romana che nella vita fa la modella. Una vecchia conoscenza di Damiano, con cui pare ci fosse già un’intesa speciale. Probabilmente all’epoca si trattava di amicizia, ma certi messaggi che si scambiavano in quel momento, adesso suonano diversamente. “Posso dire che sei la mia fidanzata?“, le scrisse lui sotto ad una foto di lei del 2017. Quindi la modella, ironicamente, rispose: “Non è professionale, non diciamolo in giro”. Insomma, un divertente botta e risposta in cui i più maliziosi vedono qualcosa di più.