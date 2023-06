“Cara Meloni, dovresti con onestà intellettuale e decenza istituzionale fare mea culpa e ringraziarmi per i 209 miliardi portati in Italia nonostante il tuo tifo contrario. Non è onorevole sparlare alle spalle, e soprattutto scaricare la responsabilità dei ritardi su chi a Palazzo Chigi non c’è ormai più da alcuni anni e non può avere nessuna responsabilità per i ritardi sin qui accumulati. Dovresti imparare ad assumerti le responsabilità dell’incapacità dimostrata da te e dal tuo governo in questa fase“. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, in un videomessaggio su Twitter, alla vigilia della sua partecipazione al Forum in Masseria da Bruno Vespa a Manduria (Taranto), riferendosi al Pnrr. “D’altra parte sei proprio tu che hai voluto trasferire la cabina di regia dal Mef a Chigi, sei sempre tu che hai deciso di affrontare le elezioni politiche illudendo gli italiani dicendo loro ‘siamo pronti'”, ha concluso Conte.