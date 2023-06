In Canada bruciano centinaia di ettari di boschi, a New York il cielo pieno si riempie di polvere e si tinge di arancione, e Jodie Comer deve interrompere la sua performance sul palco di Broadway. Come riporta Variety, l’interprete di Killing Eve ha sospeso all’improvviso dopo dieci minuti dall’inizio la replica di Prima Facie presso il Golden Theatre di New York. La 30enne attrice inglese ha dichiarato di aver avuto difficoltà a respirare per via, dice lei, della qualità dell’aria di New York.

Comer è stata accompagnata dietro le quinte e al suo posto la piece è continuata con la sua sostituta, Dani Arlington. Prima Facie, tra l’altro, diventerà un film interpretato da Cynthia Erivo. Il testo racconta la storia dell’ambiziosa Tessa, un avvocato emergente tra gli uffici legali della città provenente da una famiglia di umili origini, che difende con successo anche chi viene accusato di violenza sessuale. La protagonista di Prima Facie dovrà ricredersi quando dopo essere stata stuprata da un collega scoprirà che la legge non sempre punisce in modo oggettivo rispetto ai fatti.