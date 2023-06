Casirate d’Adda, in provincia di Bergamo, dal 9 all’11 giugno ospita Strigarium, la manifestazione nata a Pisogne, in provincia di Brescia, e poi cresciuta a Costa Volpino, che per tre giorni si dedicherà alla magia, alle culture antiche e all’esoterismo con concerti, truccabimbi e stand gastronomici. L’evento, però, non ha accolto la benevolenza dell’Associazione Internazionale Esorcisti. Ad intervenire sulla questione, infatti, è padre Francesco Bamonte, presidente dell’associazione: “Grande Sabba e grande inganno. Questa manifestazione, come altre analoghe che si svolgono in ogni parte d’Italia, fa parte di quel pericolosissimo fenomeno che è il revival neopagano. Non sorprende la scelta del luogo, non lontano dal fiume Adda e dal Santuario mariano di Caravaggio, nel cuore di una regione, la Lombardia, dove certe mode celtiche presentano anche addentellati politici”.

Per gli organizzatori, invece, Strigarium promuove “la conoscenza delle antiche tradizioni, culti e rituali che l’uomo ha sviluppato nel corso della Storia e che sono giunti fino ai nostri giorni. In realtà – spiegano – ci siamo trasferiti perché l’area che occupavamo a Costa Volpino è stata messa in vendita. Il festival è stato fondato nel 2010 da Stefania Bonetti e ormai è un evento culturale affermato a livello italiano dove la gente viene per il fitto programma di conferenze con esperti e archeologi”.

All’Agenzia di Informazione Sir, padre Francesco Bamonte, presidente dell’associazione che riunisce 800 sacerdoti, continua a mettere in guardia sull’evento: “La stregoneria viene ad esempio presentata sotto un aspetto affascinante, quasi fosse una religione della natura e un’emancipazione della donna. Questi festival coinvolgono famiglie con i figli per confondere nelle menti e nei cuori dei giovanissimi il concetto di bene e di male. E poi ci sono l’industria e il mercato della magia. Alla manifestazione non dubitiamo saranno presenti maghi, cartomanti, medium, fattucchieri, a caccia di potenziali clienti. Dobbiamo ricordare che queste pratiche non sono solo espedienti per facili guadagni -conclude padre Francesco Bamonte – non si può infatti escludere un intervento straordinario del maligno, che causerà, anche a distanza di tempo, sulle persone fenomeni di vessazione, ossessione o possessione diabolica, e sui luoghi fenomeni di infestazione locale”.