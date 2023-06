L’attesa di un figlio è un momento di gioia e fantasticherie su come il parto e il bambino saranno. Ma in realtà, l’arrivo del primogenito porta paura e agitazione, specialmente nei papà. Tant’è che spesso sono proprio quelli che perdono per primi la calma. E lo scherzo messo in scena da Natalia Paragoni ne è la prova. L’amore tra l’influencer e il deejay Andrea Zelletta è nato nello studio di Uomini e Donne e si è alimentato con il passare del tempo, tanto che a breve diventeranno genitori di una bambina. Così, per preparare il suo compagno al grande evento, la modella ha deciso di metterlo alla prova. Posizionando lo smartphone (nascosto) per riprendere tutto, si è rovesciata una bottiglietta d’acqua nella parte bassa del vestito. Apparsa una grossa chiazza ha urlato: “Ho perso le acque“.

Zelletta era in doccia ma al suono di quelle parole è corso accanto alla fidanzata visibilmente nel panico: “Eh cosa ti serve?”. E solo in un secondo momento ha capito che era uno scherzo. Natalia, che è molto attiva sui social – spesso si confronta sui temi relativi alla gravidanza con le sue follower – ha postato l’accaduto sul suo profilo. Il video, accompagnato dalla scritta: “Ero troppo curiosa di vedere la sua reazione. Andrea in panico totale. La prossima volta sarà più veloce e preparato, povero stava facendo la doccia, che cattiva che sono”, è stato apprezzato dai fan che hanno risposti con commenti giocosi.

Quindi, Natalia è poi tornata sull’argomento con una story: “La sensazione di panico che hai avuto ieri mattina ti è servita?“. Alla risposta positiva aggiunge: “Quindi la prossima volta se succede sii più sbrigativo. Le borse le ho già preparate io. Tu dovevi cercare solo il telefono e le chiavi”. “E metterti un paio di mutante”, conclude burlandosi di lui.