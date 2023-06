Un video in time lapse rilasciato dal Servizio meteo nazionale mostra la velocità con cui la città di New York si è coperta di una densissima coltre di fumo e cenere, derivante dagli incendi in Canada. In poche ore la foschia fa sparire letteralmente lo skyline. Il governatore di New York Kathy Hochul ha dichiarato lo stato di “emergenza”. L’indice Aqi ha raggiunto quota 342, un livello ritenuto “pericoloso” per tutti i residenti, rendendo la città la più inquinata al mondo.