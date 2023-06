Un uomo è morto nella notte dopo essere stato travolto da una moto mentre guidava un monopattino elettrico. L’incidente è avvenuto a Offlaga, in provincia di Brescia. La vittima, un 38enne di origini egiziane, è stata sbalzata dal monopattino, è caduta violentemente a terra ed è deceduta sul colpo. Alla guida del motociclo, una Bmw R150, c’era un 43enne residente a Offlaga, rimasto lievemente ferito e trasportato in codice giallo in Poliambulanza. Ieri sera a Caraglio, nel cuneese, due ragazze in monopattino si sono scontrate con un’auto. Una delle due ragazze non ha riportato ferite mentre l’altra, minorenne, ha riportato un trauma cranico e, soccorsa dai sanitari, è stata trasportata in codice rosso in ospedale.