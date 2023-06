Il cancro che Shannen Doherty aveva al seno si è diffuso al cervello. È stata la star di Beverly Hills 90210 a mostrare in maniera esplicita cosa sta vivendo negli ultimi mesi postando una foto dove viene ritratta mentre è sottoposta a radioterapia sulla testa. Doherty ha spiegato che una TAC del 5 gennaio ha mostrato come e metastasi si siano diffuse al cervello e che il suo primo ciclo di radioterapia sia avvenuto una settimana dopo. “La mia paura è evidente”, ha scritto l’attrice su Instagram, riferendosi al video in cui le viene applicata una maschera antiradiazioni. “Sono estremamente claustrofobica ma per fortuna ho ottimo dottori che mi seguono”. Poi la 52enne conclude il suo post scrivendo: “Ma quella paura… L’inquietudine… il tempismo di tutto questo…. Ecco cosa può essere il cancro”.