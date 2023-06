È il settimanale “Chi” a pubblicare le foto “paparazzate” dei Maneskin in vacanza a Formentera e Ibiza. Tra un concerto e l’altro, la rockband (senza però il suo frontman Damiano) ha deciso di prendersi una vacanza e così nei giorni scorsi è volta sull’isola delle Baleari per trascorrere qualche giorno all’insegna di sole, mare, relax e…amore. Sì, perché Thomas Raggi e Victoria De Agnelis erano in compagnia delle rispettive fidanzate: Lavinia per lui e Luna per lei.

Ed è proprio Luna la new entry: lei e la bassista sono state immortalate mentre si scambiavano baci appassionati in barca, al largo, tra le acque cristalline dell’isola. Non solo: è stata anche la stessa Vistoria a condividere alcuni scatti insieme su Instagram. Ma chi è Luna Passos? Di lei non si hanno molte informazioni ma, stando a quello che lei stessa condivide sui social, sappiamo che lavora come modella presso due delle più grandi agenzie che collaborano con il mondo della moda.