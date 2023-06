Per una stella che se ne va, Karim Benzema, eccone un’altra che arriva: Jude Bellingham è un nuovo giocatore del Real Madrid. Il Borussia Dortmund ha confermato la cessione per 103 milioni di euro più bonus, che non possono superare il 30% della cifra fissa pattuita. Il centrocampista inglese firmerà un contratto di sei anni con i blancos, fino al giugno 2029. Mister Carlo Ancelotti si ritrova così un altro asso del centrocampo giovanissimo: Bellingham farà 20 anni il prossimo 29 giugno e con Tchouaméni (23) e Camavinga (20) andrà a formare un trio potenzialmente in grado di guidare il gioco del Real per il prossimo decennio. Senza dimenticare Federico Valverde, che di anni ne ha appena 24.

Bellingham aveva trovato una intesa di massima con la società spagnola già da diverse settimane, adesso il Real ha trovato anche l’accordo con il club tedesco che inizialmente aveva chiesto 150 milioni di euro per far partire la propria stella. A 19 anni Bellingham ha portato il Borussia a un passo dal titolo, regalato al Bayern Monaco all’ultima giornata per differenza reti, ed è già un pilastro della Nazionale inglese. Adesso a Madrid avrà anche la possibilità di migliorare a fianco dei veterani Kroos e Modric, mentre i Blancos già preparano il prossimo colpo: servirà un sostituto di Benzema. Il tassello che manca per formare un tridente con altri due campioni ancora giovani: il 23enne Vinicius e il 22enne Rodrygo.