Due messaggi di addio che sanno anche di presa di posizione contro la mossa della società: Theo Hernandez e Rafa Leao, due pilastri del Milan di Stefano Pioli, si schierano dalla parte di Paolo Maldini. E fanno capire di non aver gradito la decisione della società di licenziare in tronco un simbolo rossonero, che ha guidato il club fuori da stagioni paludose fino alla conquista dello scudetto. Theo Hernandez deve tutto a Maldini, che lo portò a Milano dando una svolta alla sua carriera: “Triste dover dire addio a qualcuno che si è fidato di me e mi ha aiutato a diventare il giocatore che sono oggi. Ti auguro il meglio e che la vita ci riporti insieme“, ha scritto il terzino francese sui suoi social, mettendo anche l’hashtag #SempreMaldini e un cuore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da T H E O H E R N Á N D E Z (@theo3hernandez)

Altrettanto sentito il messaggio di Rafael Leao, che proprio dopo una lunga trattativa con l’ex direttore tecnico si era convinto a firmare il rinnovo con i rossoneri: “Un grazie non basta. Una persona esemplare con un cuore immenso e una determinazione senza pari. È stato un piacere aver vissuto diversi momenti con te, tutto il meglio per il futuro“, si legge su Instagram, con Leao che ha postato una foto insieme a Maldini.