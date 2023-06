Scontri a Praga prima della finale di Conference League. Le tifoserie di Fiorentina e West Ham hanno trasformato le vie del centro in un teatro di guerriglia. Secondo le ricostruzioni di a Hooligans.cz e del Daily Mail, nel pomeriggio un gruppo di tifosi del West Ham in festa è stato aggredito violentemente dagli ultras viola. I tifosi, come si vede in diversi video che circolano sui social, hanno devastato un locale, lanciando sedie e accendendo fumogeni.

Secondo quanto riporta il Daily Mail, i tifosi degli Hammers stavano bevendo in un bar quando sono stati aggrediti dai tifosi italiani, vestiti con abiti neri e maschere. Sul posto, un gruppo di polizia antisommossa si è avvicinato per impedire ai due gruppi di scontrarsi.

Tre persone sono rimaste ferite e, secondo quanto dichiarato dal portavoce della polizia, Jan Rybansky, citato dai media cechi, 16 tifosi italiani sono stati fermati e “al momento stiamo indagando sull’intero incidente”. Tra le persone aggredite ci sarebbe anche un agente.