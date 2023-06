Delle “dichiarazioni alla stampa” ma senza stampa. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine della sua visita ufficiale nella Repubblica di Tunisia, durante la quale ha incontrato il presidente tunisino, Kais Saied, e il primo ministro Najla Bouden, ha rilasciato quelle che, come si legge nel video pubblicato sui canali ufficiali, dovevano essere delle “dichiarazioni alla stampa”. Peccato che la stampa, e cioè i giornalisti inviati in Tunisia, non sia stata invitata alla conferenza.

Come anticipato da Repubblica, infatti, nessun cronista era presente di fronte alla premier. La scenografia, però, era quella di un normale punto stampa: leggio, qualche flash di una fotocamera, persino un “vedete” detto dalla premier, rivolto non si sa bene a chi. Meloni nelle dichiarazioni parla per oltre nove minuti dei rapporti con la Tunisia e delle migrazioni, ma lo fa, appunto, senza nessun giornalista italiano davanti e quindi, ovviamente, senza alcuna domanda. Il motivo viene spiegato così: l’assenza di tempo della leader di FdI e il divieto delle autorità tunisine di far accedere giornalisti a palazzo.