Elettra Lamborghini ha portato una ventata di freschezza e spontaneità a Domenica In. Tanto che la stessa Mara Venier, affascinata, le ha chiesto il numero di telefono per poterla incontrare lontano dalle telecamere. Non sono leggerezza però, perché le prime battute dell’intervista hanno riguardato un periodo buio vissuto da Elettra lo scorso settembre: “È iniziato l’anno scorso a settembre… Io non voglio usare la parola depressione, perché la depressione è proprio una malattia e io adesso sto vivendo un periodo sereno”. E ancora: “Io vivo per mio marito e il mio lavoro, e se vogliamo il mio cavallo. Mi considero una persona buona e quando ho visto tanta cattiveria mi sono molta rattristata… Io ci rimango male perché mi dispiace, cerco sempre di capire perché succedono determinate cose, magari questa persona ha avuto mille problemi, non riesce a trovare la sua strada e cerco di trovare del buono, ma è difficile”. A chi si riferiva Lamborghini? In molti hanno pensato alla sorella Ginevra, ex concorrente del Grande Fratello Vip.

E a questo punto la padrone di casa è intervenuta per darle un consiglio: “L’unica cosa che io ho capito, tra delusioni tradimenti e coltellate alle spalle, l’unica cosa è allontanarsi da chi non ci vuole bene, non bisogna avere rancore, io mi difendo dicendo non ti voglio”. “Per i soldi e la fama alcuni farebbero di tutto e grazie alla mia psicologa sto piano piano capendo”, ha risposto la cantante. Per smorzare l’atmosfera, poi, la conduttrice le ha chiesto di parlare del marito Afrojack (Nick van de Wall): “Io ho incontrato un angelo, io non so se ci vede però lo voglio salutare: ‘Ti amo’. Io sono tanto fortunata. Ci siamo incontrati durante un festival, ci hanno presentati ma io non parlavo benissimo inglese. Poi lui ha iniziato a scrivermi su Instagram e mi ha invitata nel suo studio per registrare, io ero felicissima lui è un produttore importante. Quando sono andata non abbiamo più parlato di musica e ci siamo innamorati guardando le foglie di un albero, sentendo il vento. Giuro! Io poi ero super timida, sono molto timida con gli uomini, e gli ho detto: ‘Se te provi a baciarmi io non ti voglio più vedere'”. E ancora: “Io da quando ho conosciuto lui non guardo nessun altro, sono diventata asessuata“. A questo punto Mara, non capendo a cosa alludesse con quelle parole, ha domandato se i due abbiano rapporti sessuali ed Elettra in risposta ha mostrato due succhiotti sul collo. Alla loro vista la “zia” non si è trattenuta e si è rivolta al marito a casa: “Eh i succhiotti, ho una grande nostalgia adesso. Evviva i succhiotti, capito Nicola?“