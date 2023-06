La ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi è terminata ma non tendono a placarsi i numerosi attacchi degli haters sui social. Nelle ultime ore la ballerina Ludovica Grimaldi è stata criticata su Instagram per il suo aspetto fisico. La stessa Grimaldi ha deciso di condividere con i suoi numerosi fan l’attacco ricevuto, sperando di poter dare un segnale ai leoni da tastiera che hanno sempre qualcosa da dire, a sproposito. La ventenne, ballerina di hip hop nel team di Emanuel Lo, è stata indubbiamente una delle protagoniste dell’ultima edizione nonostante il suo percorso si sia fermato poco prima della fase serale che ha visto trionfare il ballerino Mattia Zenzola. E se all’inizio appariva timida e riservata, oggi Ludovica vuole metterci la faccia e sistemare gli haters. A partire da colui che attraverso un messaggio direct su Instagram le ha scritto: “Dovresti dimagrire per fare la ballerina. Con quel fisico non arriverai mai ad alti livelli”. La risposta di Grimaldi non si è di certo fatta attendere. Con una stories la ballerina ha commentato ironicamente l’accaduto: “Meno male ci siete voi a ricordarmelo”. Dalle parole usate dalla ventenne appare chiaro che questo non sia il primo attacco di bodyshaming ricevuto. Già durante la trasmissione Ludovica era stata oggetto di discussione in studio per visioni diverse tra Emanuel Lo, i ballerini professionisti della scuola e Alessandra Celentano.

