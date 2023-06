Zlatan Ibrahimovic ha annunciato il suo ritiro dal campo. Il calciatore lo ha detto al termine di Milan-Verona, parlando in conferenza stampa a San Siro dopo l’ultima giornata del campionato di Serie A.

“Non l’ho detto a nessuno – ha specificato parlando con i giornalisti – Quando parlavo con la società ho chiesto solo di fare un’ultima partita, ma non sapevano la mia decisione”. Da domani, ha continuato, “sarò un uomo libero da questo mondo“. “È stata una carriera lunga e sono orgoglioso e felice che sia durata così a lungo”, ha proseguito. “Oggi è l’ultima giornata come professionista e voglio ringraziare il Milan per tutto quello che ha fatto, ma anche le mie precedenti squadre. Chi è stato importante per me, nella mia carriera, lo sa – ha spiegato – Per il futuro godiamo, ora arriva il prossimo capitolo della mia vita“.

L’attaccante ha spiegato che neanche la sua famiglia sapeva della decisione. “Quando mi sono svegliato pioveva – ha raccontato – E ho detto: ‘Pure Dio è triste'”. “Ho voluto dirlo a tutti allo stesso tempo”, ha aggiunto, sottolineando che è “un’emozione troppo forte”. “Oggi sembravo uno zombie”, ha continuato, raccontando che se l’addio fosse avvenuto tre mesi fa sarebbe stato “in panico”, e che invece oggi “lo accetto”. “Negli ultimi 10 giorni ho deciso di dire basta, purtroppo non potevo finire in campo, però anche se non ho giocato quel che ho vissuto oggi sarà un ricordo per tutta la vita”.