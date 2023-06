Nel giorno del 34esimo anniversario di Piazza Tienanmen la polizia di Hong Kong ha arrestato diversi esponenti dell’opposizione tra cui Alexandra Wong, un’importante attivista per la democrazia meglio conosciuta come ‘Nonna Wong‘ e la giornalista Mak Yin-ting, ex presidente dell’Associazione dei giornalisti di Hong Kong. In totale, i giornalisti dell’Afp hanno visto almeno 10 persone arrestate nel distretto commerciale.