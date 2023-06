Questa stagione di Verissimo si è conclusa con l’intervista esclusiva di Silvia Toffanin al maestro Beppe Vessicchio, il direttore d’orchestra 67enne divenuto un simbolo del Festival di Sanremo. Tanti i temi trattati nel corso della lunga chiacchierata, in cui è emerso anche un dettaglio inedito legato alla sua vita privata. Ad un certo punto, infatti, la conduttrice gli ha mostrato una sua foto all’età di 17 anni: nell’immagine il maestro era ritratto senza la sua iconica barba e così si è lasciato andare una confessione. Vessicchio ha spiegato infatti che ha iniziato a farsela crescere qualche tempo dopo e che nemmeno sua moglie Enrica l’ha mai visto senza: “Non mi conosce senza, quindi evitiamo traumi. C’è stato un momento in cui presentarmi a casa senza barba, mi avrebbero visto come un estraneo”. Quando poi è arrivato il successo, l’idea di tagliarla è stata fugata definitivamente “per timore di non essere riconosciuto“. E quando la padrona di casa gli ha provocatoriamente chiesto cosa farebbe “se una nipotina chiedesse di tagliarla”, lui ha prontamente replicato: “Lo farei, certo poi dovrei chiudermi in casa per un po’…”.