“Non si può chiedermi di scegliere quale passione sia più forte tra politica e musica“: a parlare è Simone Baldelli, 50 anni, romano, ex deputato di Forza Italia, che in questi giorni ha lanciato il suo brano musicale Roma Rio, un pezzo estivo e dal sound latino, “scanzonato”, lo definisce lui. “La musica e la politica riempiono la mia vita fin da quando ero un ragazzo”, ha dichiarato Baldelli al Corriere della Sera: per l’ex deputato di FI, che non ha mai smesso di occuparsi di politica, non si tratta certo della prima “incursione” nella scena musicale. Il 50enne vanta infatti diverse incisioni di inediti e cover: “Sono un perfezionista e credo nella professionalità – dichiara – infatti incido in studio e mi avvalgo di professionisti come collaboratori”. E Roma Rio (che a suo dire potrebbe essere in lista per diventare un tormentone dell’estate 2023, chissà) cita nel testo una poesia di Mario de Andrade, oltre al gioco di parole tra le città di Roma e Rio, aggiungendo tra le righe anche un riferimento al calciatore brasiliano Romario.

Ma la natura poliedrica di Baldelli non si ferma qui: oltre alla musica, si è cimentato anche nella scrittura, con libri di vignette satiriche ispirate da quelle del celebre Osho, in larga parte indirizzate all’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi. Baldelli ha firmato anche una guida pratica ai misteri di Montecitorio e ha contribuito al volume Giù le mani dalla legge Biagi. L’ex deputato di FI non disdegna nemmeno il teatro, dove si è anche esibito dal vivo: è infatti un grande imitatore (pare sia bravissimo nei panni di Roberto Fico). Per non farsi mancare proprio nulla, ha anche dipinto diverse opere, esposte in alcune mostre.

Versatile Baldelli si è dimostrato anche nella scena politica, visto che ha iniziato come socialista, poi è diventato un radicale, e infine dal 1998 ha scelto definitivamente il partito di Silvio Berlusconi. Dopo quattro legislature ha lasciato Montecitorio alle ultime politiche del settembre scorso: da ricordare tra le sue battaglie quella sulla trasparenza degli introiti dalle multe incassate dai Comuni e quella contro gli autovelox.