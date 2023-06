Nuovo, ennesimo, “ritocchino” estetico per Giacomo Urtis. Il chirurgo dei vip, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha già rimodellato diverse volte il suo corpo, tanto da stravolgerne completamente le sembianze e nelle scorse ore ha pubblicato un post su Instagram in cui si mostra nel letto di un ospedale con dei cerotti sul viso. “Sto recuperando baby”, scrive Urtis immortalandosi con gli occhiali scuri mentre sorseggia un beverone non meglio identificato da diverse cannucce. “Botoxini è andato tutto bene”, rassicura poi nelle sue Storie mostrando le immagini di lui in sala operatoria.

Cosa ha fatto? Questa volta si è sottoposto ad un intervento alle labbra, il cosiddetto “Lip lift”: in sostanza, si tratta di accorciare il labbro superiore per renderlo più voluminoso e rimpolpato. Neanche a dirlo, subito si sono scatenati i commenti, con gli utenti che non hanno risparmiato le critiche e i paragoni: “Se Loredana Lecciso viene a mancare, Al Bano può sostituirla con te”, “In questa foto somigli tantissimo a Loredana Lecciso“; e ancora: “Cos’è successo a Ilary Blasi?“, “Quando vedo le tue foto non capisco se sei tu o Amanda Lear”. Ma, come si suol dire, contento lui, contenti tutti.