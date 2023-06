Portano delle torte sull’aereo e Ryanair gli fa pagare 45 euro di sovrattassa. L’incredibile vicenda è accaduta all’imbarco di un volo Ryanair (appunto) all’aeroporto di Palma di Maiorca nelle isole Baleari. La lite è scoppiata dopo che due passeggeri hanno cercato di trasportare ciascuno un’ensaïmada, un dolce tradizionale maiorchino, insieme al proprio bagaglio a mano. La compagnia aerea ha richiesto ulteriori 45 euro ciascuno (!) per portare i dolci a bordo, a quel punto i passeggeri hanno abbandonato i dolci al check-in invece di pagare. Solo che il misfatto dolciario finanziario è diventato un caso politico. Come riporta il Guardian “il governo delle Isole Baleari ha convocato un incontro urgente con Ryanair e l’associazione dei pasticceri locali dopo che la compagnia aerea ha tentato di addebitare ai passeggeri il trasporto di torte a bordo, sostenendo che superava il limite del bagaglio a mano”.

Iago Negueruela, ministro del turismo delle Baleari, ha dichiarato che l’incontro è stato convocato “per difendere i prodotti locali ed evitare qualsiasi tipo di discriminazione”. Negueruela ha detto di sperare che l’incontro si tenga questa settimana e che la questione venga presto risolta. Pep Magraner, presidente dell’associazione dei pasticceri delle Isole Baleari, ha sottolineato che i passeggeri possono portare a bordo ensaïmadas acquistati presso il negozio duty free dell’aeroporto e che ciò discrimina altri fornitori: “Tutte le altre compagnie aeree consentono ai passeggeri di portare a bordo due ensaïmadas. È solo un problema con Ryanair, ma stiamo parlando di molti voli, soprattutto verso la Spagna continentale, che è la destinazione della maggior parte delle ensaïmadas”.

La questione fa parte di una disputa più ampia sulla libera interpretazione di ciò che comprende il bagaglio a mano. L’anno scorso, l’ufficio per i consumatori delle Isole Baleari ha intentato causa contro easyJet, Eurowings e Volotea, chiedendo multe di 20.000 euro per l’addebito di tariffe elevate per il bagaglio a mano. L’associazione dei consumatori Facua ha mosso accuse simili a Vueling e Ryanair. I casi sono all’esame del ministero dei consumatori di Madrid mentre si fa pressione su Aena, la compagnia aeroportuale spagnola, affinché escogiti una formula risolutiva e sbilanciata più sulle prerogative del passeggero. Ryanair non ha ancora fornito delucidazioni a riguardo.