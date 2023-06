Ci sono anche William e Kate tra gli invitati vip giunti ad Amman, in Giordania, per le nozze reali tra il principe ereditario Al Hussein bin Abdullah II (28 anni) e la sua compagna, la saudita Rajwa Khaled Al-Seif (29). L’agenzia di stampa Petra ha segnalato anche l’arrivo del presidente degli Stati Uniti Joe Biden con la moglie Jill; del re d’Olanda Willem-Alexander; del presidente dell’Iraq Abdul Latif Rashid dell’Iraq e del Sultano del Brunei Haji Hassanal Bolkiah. La cerimonia nuziale è in programma oggi nello ‘Zahran Palace’, lo stesso che vide il matrimonio di re Abdallah con Rania. Da lì il corteo nuziale raggiungerà Palazzo Al Husseiniya dove il re e la regina hashemiti ospiteranno “un grande ricevimento di nozze, seguito da una cena ufficiale in onore degli sposi”.

Un evento – già da giorni si festeggia ad Amman – nel quale è prevista la presenza di altre illustri teste coronate e che suggella, come è stata definita, la storia d’amore del Medio Oriente in un mix anche di politica regionale. La futura regina di Giordania – una volta che il suo sposo salirà al trono – è nata il 28 aprile del 1994 a Riad ed il suo nome completo è Rajwa Khaled bin Musaed bin Saif bin Abdulaziz Al Saif. Il padre, Khalid Al Saif, è un solido e influente imprenditore e il clan della madre, Azza Al Sudairi, ha un peso determinante nella casa reale saudita. Il fidanzamento con Hussein della sposa – laureata in architettura alla Syracuse University nello stato di New York – fu annunciato dalla casa reale giordana nell’agosto dello scorso anno. La cerimonia nuziale si svolgerà nello stesso palazzo dove re Abdallah II nel 1993 sposò la regina Rania e da dove – come allora – partirà il corteo per il Palazzo reale Al Husseiniya dove è organizzata la festa: circa 10 chilometri per ammirare la nuova coppia regale, erede al trono hashemita, in una replica di quanto avvenne per gli attuali sovrani.

“Il corteo – ha spiegato l’agenzia ufficiale Petra – si snoderà per le strade della capitale, traboccante di bandiere e visibili espressioni di gioia per questa importante occasione”. Molti tra gli invitati sono già giunti ad Amman: e tra questi ci sono – ha spiegato la Petra – “capi di Stato, principi ereditari e stimate personalità di nazioni alleate e Paesi amici”. Ancora incerta invece la presenza alla cerimonia di rappresentanti di Israele. Un elemento non da poco secondo alcuni osservatori, viste le recenti tensioni fra Giordania ed Israele, in particolare per la situazione nei Luoghi santi all’Islam di Gerusalemme e per il moltiplicarsi delle violenze in Cisgiordania.