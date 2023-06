‘Loving is a sharing password’: così lo slogan della comunicazione Netflix del 2017. Slogan che in molti stanno condividendo sui social in polemica con la piattaforma dopo la stretta, anche in Italia, sulla politica di condivisione delle password. E l’hashtag #CancelNetflix impazza, tra chi si dice indignato per questo motivo, chi per i costri sempre più alti. Scrive BusinessInsider che molti utenti manifestano l’insoddisfazione verso un servizio che richiede un costo extra per consentire ad un utente fuori dal proprio nucleo domestico di accedere ai contenuti, postando la loro notifica di cancellazione e invitando anche gli altri a farlo. Alcuni siti inglesi riportano che nel Regno Unito le ricerche su Google con il termine Cancella l’account Netflix sono aumentate quasi del 3% da quando la società di streaming ha iniziato a inviare e-mail di avviso agli utenti che condividono password al di fuori delle loro famiglie.