“Se prima eravamo in due, adesso siamo in tre“: così Salvatore Aranzulla ha annunciato la nascita della sua prima figlia. E il divulgatore informatico, 33 anni, ha postato anche una foto con la bimba, in ospedale. Niente o poco si sa della sua vita privata: il Corriere fa sapere che la compagna si chiama Sabrina. Moltissimi i commenti sotto al post: “Auguri! Ora mi serve subito un tutorial per fare un figlio”, “Come si cresce un figlio” online su aranzulla.it”, “L’unico figlio che non dovrà aiutare il padre a fare lo spid”, “Ce lo fai un tutorial?” e così via tra tante battute ironiche e ancora più messaggi di auguri e congratulazioni. In una intervista rilasciata sempre al Corriere della Sera nel 2002, Aranzulla aveva parlato dell’idea di avere un figlio: “Non dormirà con me. Mi spiace, ma devo dormire. Senta, io oggi ho da programmare quindicimila righe di codice per il sito. Se fai un errore nella terza, le altre dopo sono da buttare. Ci va precisione. Se non dormi non ce l’hai”. Avrà cambiato idea?