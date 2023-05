“L’amore nella mia vita è fondamentale e Peppe è un uomo stupendo“: così Marco Bianchi, il cuoco e personaggio tv ma anche divulgatore che si è raccontato al settimanale Chi. Le parole sono per Giuseppe, l’uomo che ama. I due hanno aperto un luogo dedicato all’alimentazione sana, al prendersi cura di sé e Giuseppe si divide tra il lavoro da infermiere e l'”home restaurant” . I due vivono insieme alla figlia di Marco, Vivienne: “Con lei lui ha un rapporto bellissimo – ha raccontato Bianchi – Come le ho detto di noi? Le ho parlato nella maniera più semplice, come suggerito dalla nostra terapeuta. Un giorno, dal nulla, l’ho presa da parte e le ho detto ‘Papà ha incontrato un ragazzo che gli fa sentire le farfalle nello stomaco‘. Quando le ho proposto di conoscerlo ha detto subito di sì”. Una famiglia che veleggia verso mari belli e calmi: “I rapporti tra noi sono fantastici, siamo migliori amici. Ci stimiamo, tifiamo sempre l’uno per l’altra e poi, appena possibile, andiamo anche in vacanza tutti assieme. Alla base c’è davvero un grande amore. Un sogno chiamato famiglia”. Bianchi ha fatto coming out nel 2019 e divorziato dalla moglie Veruka: “Ho la fortuna di condividerla al 50 per cento con la mamma. Nella massima serenità ci dividiamo giorni e settimane in moda da viverla, entrambi, al meglio”.