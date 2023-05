Damiano David dei Maneskin e Giorgia Soleri hanno una relazione da otto anni e tengono molto alla loro privacy. Ogni tanto, però, anche loro si concedono delle uscite come coppia ‘normale’. Tanto che nelle ore scorse il frontman della celebra band ha accompagnato la fidanzata dal parrucchiere e il tragitto in auto si è trasformato nel teatro di un esilarante battibecco tra i due. Il tutto, ovviamente, a favore di telecamera.

Tutto è iniziato quando l’attivista ha chiesto consiglio ai follower su Instagram su come tagliare i capelli: rasare di nuovo la parte dietro bassa della nuca oppure lasciarla cresce e tenersi il “gatto appiccicato”? “Oggi finalmente vado a sistemarmi questa cofana che ho in testa”, la si sente dire nel video prima di essere interrotta da Damiano che la riprende: “Ma mentre sto a fa’ manovra devi fare le storie, non ho capito?”. Ma Giorgia non cede e continua: “Sì, perché vai lento. Che fastidio ti dà?”. Neanche a dirlo, il siparietto improvvisato ha mandato in delirio i fan della coppia e ha fatto presto il giro del web.