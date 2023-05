“Basta fake news: il mio seno è vero”. È una Sabrina Salerno inaspettatamente agguerrita quella che è scesa in campo per smentire le parole di Angela Cavagna sul “seno gate” Tra le due lo scontro dura da trent’anni, ossia da quando l’ex infermiera sexy di Striscia la Notizia accusò la cantante di essersi rifatta il seno. Secondo la Cavagna, il mitologico decolté che grazie al video di Boys Boys Boys divenne celebre nel mondo, era artefatto. “Era la verità, perché mentire?”, ha spiegato pochi giorni fa in un’intervista al Corriere della Sera, ricordando di essere stata portata in tribunale della Salerno. Parole che quest’ultima non ha gradito: così ha deciso di prendere di petto la situazione è smentire una volta per tutte quella che definisce una “fake news”.

ANGELA CAVAGNA CONTRO SABRINA SALERNO – “Siamo di Genova, la conosco da quando aveva 16 anni, bellissima ragazza, ma lì davanti non aveva granché”. Con questa frase sibillina Angela Cavagna ha ricordato dello scontro tra maggiorate con Sabrina Salerno, cominciato più di trent’anni fa. “Ci si frequentava, mi era simpatica, però non ho mai capito quelle che vanno dal chirurgo — e non c’è niente di male — ma poi dicono che è tutto naturale”. Come reagì la Salerno? Portando in tribunale la valletta di Striscia la Notizia. “Io chiesi che Sabrina si presentasse in aula per una prova pratica con un esperto. Non è venuta ed è finita così, a tarallucci e vino, non ne ho più saputo niente. Lei ha fatto la sua brillantissima carriera, io la mia, le mando un abbraccio”.

LA SALERNO SMENTISCE LA FAKE NEWS SUL SENO FINTO – Tre decenni dopo, lo scontro è arrivato ad una conclusione con Sabrina Salerno che ha deciso di mettere un punto fermo – senza mai citare direttamente la Cavagna – dimostrando che il suo seno è naturale. Come? Pubblicando sui social un certificato medico firmato dal dott. Giorgio Berna, Specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica e Direttore dell’Unità operativa complessa Chirurgia plastica dell’Ospedale di Treviso. “Vedo in data in data odierna la sig.ra Salerno Sabrina. Giunge alla mia attenzione per visita specialistica finalizzata ad escludere la presenza di protesi mammarie. Storia Clinica: la paziente non riferisce alcun intervento chirurgico al seno. È in follow up mammografico ed ecografico da circa 20 anni”, scrive il chirurgo. Che poi precisa come dell’esame non siano emerse cicatrici, né “masse palpabili”. La conclusione? “La storia clinica, gli esami pregressi e l’obiettività attuale, escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari. (protesi)”. Dunque, il seno della Salerno è vero e lei lo ribadisce soddisfatta: “Spero, con questo documento, di aver messo la parola FINE a una fake news che mi perseguita da più di trent’anni”.