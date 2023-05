Se appena appena non si è perfettamente in linea con i canoni di bellezza irrealistici imposti dalla moda del momento, ecco che subito si diventa una facile preda per i leoni da tastiera, sempre più perfidi e impuniti. Ne sa qualcosa Steph Oshiri, 28enne modella di OnlyFans divenuta un bersaglio sui social per il suo aspetto fisico. Ma alle critiche e agli insulti di chi l’ha definita “grassa” lei replica orgogliosa: “Io mi sento una Dea”.

La 28enne ama mettersi in lingerie e mostrare le sue forme, ma ogni volta tra i suoi ‘ammiratori’ si nascondono haters che non perdono mai occasione di sentenziare sul suo peso. E in un video su TikTok racconta: “Mi dicono che sono grassa, che ho la pancia da mamma e le braccia da diabetica. Ma io mi sento una dea!“. Immediati i commenti di sostegno: “Sei bellissima e unica”; “Non starli a sentire, sei speciale”. Ma in realtà, il rapporto con il suo corpo ha aiutato molta gente che non si accettava, come testimonia un altro utente: “Sei un esempio, grazie al tuo coraggio ho trovato la forza di uscire senza cardigan e mostrarmi per quello che sono”.