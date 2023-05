E’ finita tra Maria Esposito e Antonio Orefice. Già da tempo i rumors affermavano che tra i due ci fosse una crisi ma ora sembra proprio che non ci sono più dubbi. Secondo The Pipol Gossip i due attori della serie Mare Fuori, si sono lasciati. E la conferma arriverebbe dai social: da qualche tempo, infatti, non si seguono più su Instagram. In più, Maria Esposito, in questi giorni impegnata sul set di Mare Fuori 4 nei panni di Rosa Ricci, ha tolto la data del loro fidanzamento, 22/02/2022, e le foto che la ritraevano con Antonio. Allo stesso modo, sul profilo di lui, oltre alle immagini della ragazza, sono stati eliminati anche i commenti da lei lasciati sotto i suoi post. Quindi, tirando le fila, gli indizi della rottura sono lampanti e gli esperti di gossip non hanno dubbi: bisogna attendere solo la conferma ufficiale da parte degli attori.