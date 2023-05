“Wonder woman inizia ad avere cedimenti”. C’è sempre una prima volta. Lunedì 29 maggio, con grande sorpresa degli spettatori, è andata in onda una replica al posto della consueta diretta dello show cooking di Rai 1 È sempre mezzogiorno. Il motivo? Per la prima volta, appunto, Antonella Clerici è stata costretta a dare forfait a causa di un problema di salute, legato molto probabilmente ad un malanno di stagione. E’ stata lei stessa a spiegarlo al suo pubblico in un post pubblicato sui social in cui ha condiviso un suo selfie a letto, con il volto evidentemente provato dalla febbre.

“Oggi per la prima volta da che ho memoria non sarò con voi”, ha esordito la conduttrice. “Un febbrone gigantesco da ieri non mi consente di alzarmi dal letto. Spero arrivederci a domani! Wonder woman inizia ad avere cedimenti…”, ha concluso con la consueta ironia facendo sapere che “È sempre mezzogiorno” andrà regolarmente in onda con una replica della puntata speciale dolci.