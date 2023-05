“Io non sono la progeria, però fa parte della mia vita“. Sammy Basso ospite a Muschio Selvaggio ha parlato della sua malattia sì, ma anche e soprattutto della consapevolezza che ha di sé: “Ho la fortuna di fare il ricercatore che è il lavoro che mi piace, studiando la mia malattia e un metodo innovativo che sarà non solo la cura per la progerie ma anche per tutte le malattie genetiche… L’importante per me è fare qualcosa per migliorare tutti, che ci sia il mio nome o no non mi interessa”. Una puntata molto interessante con tanti temi trattati. Eppure i commenti non hanno riguardato solo Sammy Basso ma anche Luis Sal. Il motivo? Dell’ex co-conduttore di Muschio Selvaggio si sono proprio perse le tracce e anche se Fedez aveva promesso di chiarire ai fan il perché della “scomparsa”, ancora non ci sono news. Il nuovo co-conduttore, Mr.Marra, è intervenuto sull’argomento: “Vi chiedo solo una gentilezza, anche sotto al video se possibile. Abbiamo parlato con un ragazzo eccezionale, evitiamo di sporcare troppo i commenti di cose che non riguardano lui? Per rispetto di Sammy e della sua associazione. Grazie”. Ma i commentatori non lo hanno del tutto ascoltato: è vero che la maggioranza ha ascoltato le parole di Sammy Basso scrivendo pensieri a proposito, ma sono in tanti anche coloro che hanno chiesto di Luis Sal ed espresso il desiderio di rivederlo nel podcast.