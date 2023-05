Dopo la parentesi politica che l’ha visto governatore della California, Arnold Schwarzenegger è tornato sul set con Fubar, serie che mescola action e commedia. E in un’intervista con CinemaBlend, l’attore commosso si è aperto riguardo il collega Bruce Willis: “Penso che sia fantastico. Era – e sempre per anni e anni è e sarà – una grande stella. E penso che sarà sempre ricordato come una grande, grande star. E un uomo gentile. Capisco che nelle sue circostanze, dal punto di vista della salute, ha dovuto ritirarsi. Ma in generale non ci ritiriamo mai veramente. Noi eroi d’azione ci ricarichiamo”. Bruce, infatti, è stato costretto a ritirarsi dalle scene a causa del peggioramento della malattia, la demenza frontotemporale.

Tra le due star è stato spesso raccontato esserci una sorta di rivalità. Una volta, ricorda il libro The Last Action Heroes di Nick de Semlyen, mentre entrambi erano in un ristorante affollato, Schwarzenegger gridò: “Sai perché non sarai mai una star d’azione?” e alla domanda di Willis sul perché paragonò il suo fisico a quello di Willis: “Braccia di stuzzicadenti!”. Insomma, una sana e goliardica rivalità.