Hanno fatto ballare e cantare le ragazzine di tutto il mondo alla fine degli anni ’90. “I’ll tell you what I want, what I really, really want” quasi un inno identitario. Hanno ispirato grandi star come Beyoncé e Taylor Swift. Stiamo parlando, se non si era già intuito, delle Spice Girls. E per i fan arriva una bella notizia: Victoria Beckham sarà presente nella reunion in arrivo. A renderlo noto Mel B sui tabloid inglesi e a una tv canadese: “Abbiamo un gruppo WhatsApp tutte noi e ci teniamo in contatto. Solo che Victoria è stata molto impegnata con la sua linea di moda e vuole stare vicino a David e ai loro figli. È solo una questione di tempi giusti. E li abbiamo trovati. A breve faremo un annuncio”. Come sarà l’evento non ci sono ancora notizie e Melanie Janine Brown afferma: “Non posso rivelare di cosa si tratta perché stiamo finendo di perfezionare quello che faremo insieme, tutte e cinque, ma sarà qualcosa che il pubblico amerà”.

Le Spice Girls erano state invitate ad esibirsi a Buckingham Palace per il concerto dell’incoronazione del sovrano il 6 maggio scorso, invito rifiutato. Adesso pare che il sogno dei fan stia per diventare realtà. E al The Sun Mel B., precisando più volte di essere in 5, ha dichiarato che stanno dando gli ultimi ritocchi a un nuovo progetto che sarà svelato molto presto. Quindi, non si sa se sarà una reunion, ma la cosa certa, al momento, è che sarà qualcosa che le vedrà insieme come ai vecchi tempi.