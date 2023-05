Meglio di così non poteva andare: il primo giorno del Roland Garros è segnato dai successi dei tennisti italiani. Cinque in campo, cinque vittorie che valgono il secondo turno. Arnaldi, Musetti e Sonego nel tabellone maschile, Giorgi ed Errani nel torneo femminile. Se il buongiorno si vede dal mattino, l’Italia può sognare di tornare protagonista all’Open di Francia, non solo al maschile – lunedì sera è atteso l’esordio di Jannik Sinner contro il francese Muller – ma anche al femminile.

Dicono che la prima volta, di qualsiasi cosa si tratti, non si scorda mai. Probabilmente sarà così anche per Matteo Arnaldi, che questo 2023 e in particolare domenica 28 maggio difficilmente li dimenticherà per il resto della carriera, se non della vita. É un anno a dir poco speciale per il sanremese, affacciatosi al tennis ‘dei grandi’ poco più di 12 mesi fa, ha in poco tempo trovato la prima vittoria Atp, il primo successo contro un top-5 e adesso anche la prima gioia nel main draw di uno Slam. Arnaldi (n.106 del ranking) ha infatti battuto all’esordio assoluto al Roland Garrros il colombiano Daniel Elahi Galàn (n.91) con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-0, 6-2.

Il 22enne ligure è stato il primo ad aprire la danza delle vittorie. Poi è arrivato l’esordio positivo anche per Camila Giorgi: la tennista marchigiana ha battuto la francese Alize Cornet per 6-3, 6-4. Subito dopo un brillante Lorenzo Musetti, numero 17 del seeding, si è qualificato per il secondo turno battendo lo svedese Mikael Ymer, numero 53 al mondo, in tre set con il punteggio di 7-5, 6-2, 6-4 in poco più di 2 ore e mezza di gioco. A chiudere la domenica perfetta di Parigi di ci hanno pensato poi Lorenzo Sonego e Sara Errani. Il tennista piemontese, numero 45 del ranking Atp, ha battuto in quattro set lo statunitense Ben Shelton con il punteggio di 4-6, 6-3, 3-6, 3-6. Nel tabellone femminile Errani ha eliminato in rimonta al terzo set la svizzera Jil Teichmann, numero 75 del ranking Wta, con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-2.