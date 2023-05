“L’incontro con la ministra Colonna è stato molto positivo. Stiamo lavorando con la presidenza svedese per trovare un accordo che sia positivo sia per i Paesi del Nord che hanno un problema di immigrazione interna, sia per i Paesi del Sud, a cominciare dall’Italia, che hanno un problema di immigrazione che viene dall’esterno. Stiamo lavorando intensamente, difendiamo i nostri interessi e chiediamo una soluzione europea perché non è un problema italiano, ma è un problema europeo quello dell’immigrazione irregolare. Ma siamo favorevoli a una immigrazione regolare, controllata, regolata. Quindi l’incontro è stato positivo da tutti i punti di vista, anche per quanto riguarda il Tribunale dei brevetti che deve passare da Londra a Milano”, le parole del ministro Tajani a Napoli.