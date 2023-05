A chiunque almeno una volta è capitato di non ricordare il PIN del Bancomat. Certo, non è una situazione piacevole ma Francesco Chiofalo ha reagito in modo, diciamo, molto colorito. L’ex concorrente di Temptation Island a causa di un suo errore (ha sbagliato a digitare il codice tre volte) si è visto “mangiare” la carta dall’ATM. L’accaduto è stato ripreso dallo stesso influencer che è apparso nelle stories con il viso paonazzo dalla collera, la vena gonfia sul collo e mentre inveiva contro l’istituto bancario: “Sono incaz**to nero di brutto”. Infine, in sua difesa: “Per ricordarmi il pin ci vorrebbero più teste”. I fan allibiti hanno considerato la reazione esagerata e l’hanno criticato: “Sei fuori dal mondo“.