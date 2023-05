“Oggi abbiamo letto le preoccupazioni che emergono da un rapporto della Corte dei Conti sulla situazione della sanità pubblica in 14 regioni. Il Pd sin dalla prima manovra denuncia che questo governo non mettendo i fondi alle regioni, soprattutto per i costi affrontati per il Covid ma anche per i rincari dovuti all’energia e all’inflazione, sta già tagliando la sanità pubblica e quindi avvantaggiando quella privata. È una scelta di campo questa, perché quando non metti le risorse per accorciare le liste d’attesa, a non far mancare il personale negli ospedali e nei Ps, stai scegliendo di tagliare i servizi a cittadine e cittadini. Noi ci batteremo con forza per dire che la sanità pubblica deve essere finanziata maggiormente. Bisogna progettare la sanità del futuro. Il Pd continuerà a battersi in questa direzione”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein parlando ad Ancona, a margine del comizio a sostegno della candidata sindaca Ida Simonella.