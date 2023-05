“Mi vergogno di essere in un Paese in cui troppe aziende preferiscono pagare una multa piuttosto che inserire nel mondo del lavoro persone con disabilità che ne hanno diritto”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein ad Ancona dal palco di un comizio elettorale a sostegno della candidata a sindaca Ida Simonella nel ballottaggio contro lo sfidante del centrodestra Daniele Silvetti. “Bisogna che lavoriamo per cambiare la cultura e la mentalità – ha rimarcato – perché quello che non vuole mai capire la destra che oggi governa l’Italia e che si candida a conquistare, dicono, Ancona, sono alcune cose che vorremmo ribadire: il welfare non è un costo, ma un investimento, uno dei più importanti nel futuro delle nostre comunità e senza non ci può essere il rilancio economico che serve dopo le difficoltà”. L’altro tema, ha detto ancora, è quello delle morti sul lavoro: “Non è tollerabile che si continui a ignorare il grande problema della sicurezza sul lavoro”.